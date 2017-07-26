Избирком Бурятии отказал В. Мархаеву в регистрации кандидатом в главы республики
Улан-Удэ. Сибирские новости - На заседании Избирательной комиссии Республики Бурятия 25 июля приняты решения о регистрации кандидатов на должность главы региона. Удостоверение кандидата получили Сергей Дорош (ЛДПР), и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия»), Батодалай Багдаев («Коммунисты России»). При этом избирком отказал в регистрации члену Совета Федерации от Иркутской области, руководителю республиканского отделения КПРФ Вячеславу Мархаеву и Игорю Пронькинову («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Как сообщает «Байкал-Daily», В. Мархаев не сумел пройти муниципальный фильтр - поддержка 7% депутатов районного и поселкового уровня. «Как явствует из решения избиркома, причин этому несколько. Это как наличие сдвоенных подписей, так и небрежное отношение к документам», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в самом начале предвыборной кампании политик громко заявил о давлении на районных депутатов. В частности, на сайте КПРФ появилось сообщение о том, что «депутатов, поддержавших первого секретаря Бурятского рескома КПРФ Мархаева, обманом убедили поставить и подпись за врио». С заявлениями о давлении на местных депутатов члены КПРФ выступали на одной из сессий Народного Хурала Бурятии. Однако аргументы показались избиркому неубедительными.
Эксперты и политологи как местного, так и федерального уровней уже высказывали мнение, что у В. Мархаева случились проблемы сугубо внутренние - неважная организация сбора подписей и недостаточная лояльность муниципальных депутатов. Позже это подтвердилось в фактах наличия сдвоенных подписей «муниципального фильтра».
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2017-07-26 11:11:59