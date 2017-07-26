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На «Прогулках по старому Иркутску» расскажут о секретном приказе НКВД № 447

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Иркутск. Сибирские новости - «Прогулки по старому Иркутску» в день 80-летия секретного приказа НКВД № 447 расскажут о репрессиях в Пивоварихе.

Два года назад совместно с активом политической партии ПАРНАС организаторы «Прогулок» устраивали экскурсию к мемориалу жертвам политических репрессий в Пивоварихе, где говорили о трагических судьбах иркутян. «Прогулки» вновь возвращаются к теме секретного приказа «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», который был подписан 30 июля 1937 года.

29 июля кандидат исторических наук, доцент Петр Боханов проведет экскурсию «Репрессированное детство». Сбор всех желающих 29 июля в 10:00 у Дворца детского и юношеского творчества с дальнейшим выездом в Пивовариху. Стоимость поездки - 100 руб. О своем участии организаторы просят сообщить смс на телефон 89025192178.

Напомним, проект «Провинциальные прогулки / Прогулки по старому Иркутску» в 2017 году поддержан правительством Иркутской области в рамках конкурса социальных проектов - Губернское собрание общественности.

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2017-07-26 11:17:16




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