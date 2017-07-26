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На ремонт образовательных учреждений в Нижнеилимском районе потратят более 80 млн рублей

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Нижнеилимский район. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе проведут капремонты образовательных учреждений на средства региональной целевой программы «Развитие образования». Сумма программы составила более 80 млн руб. О ходе капремонтов сообщил начальник МКУ «Ресурсный центр» Дмитрий Степанов.

В настоящее время ведутся ремонты сразу в нескольких учреждениях. В железногорской школе № 1 идет ремонт фасада, отмостков, замена всех оконных и наружных дверных блоков, замена кровли. В железногорской школе № 2 ведется ремонт спортивного зала: усиление конструкций спортзала, замена окон и устройство водоотводного лотка. В старом блоке детского сада «Елочка началась замена оконных блоков, крыши, системы отопления, частичная замена стеновых и внутренняя отделка. "В семигорской СОШ предстоит открытие группы детского сада. Это полная комплектация: окна, полы, внутренний ремонт, строительство теплого туалета. Кипит работа и в рудногорской школе: замена систем канализации, отопления и электроснабжения, оконных и дверных блоков. Также после капитального ремонта во всей школе будет обновлена мебель», - уточнил Д. Степанов.

Подрядчиком на всех объектах по условиям электронных аукционов стала иркутская фирма ООО «Профстрой».
Также в районе реализуется программа «Народные инициативы». В ее рамках идет ремонт кровли детского сада «Золотая рыбка», приобретают медицинское и технологическое оборудование, систему видеонаблюдения, мебель для детских садов, устанавливаются приборы учета в тепловых узлах образовательных учреждений. На эти цели направлено 10 млн руб.

Решен вопрос о приобретении школьного автобуса «Газель» на 19 мест для Шестаковской средней школы.

В образовательных учреждениях, где не проводятся капремонты, идут малярные работы. В этом году лакокрасочные материалы приобретены на сумму более 1,5 млн руб, что в 5 раз больше средств, выделенных на эти цели в 2016 году.

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2017-07-26 11:22:06




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