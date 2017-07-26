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В Иркутском районе началась реконструкция 23-км участка дороги Иркутск - Большое Голоустное

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Иркутск. Сибирские новости - На автомобильной дороге Иркутск - Большое Голоустное в Иркутском районе началась реконструкция на участке с 46,7 по 70 км.

Как сообщили «Сибирским новостям» в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, стоимость работ на 23,3 км дороги по контракту составляет более 1,371 млрд руб. Из них средства регионального бюджета - 945 млн руб., еще 426,5 млн руб. - средства федеральной казны.

Все работы планируется завершить 30 октября 2018 года.

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2017-07-26 11:28:45




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