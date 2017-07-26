Новый сквер благоустроят в предместье Марата в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Новый проект «Создание сквера для массового отдыха и спортивного досуга в предместье Марата» пройдет в рамках региональной программы «Народные инициативы».
На территории до конца октября проведут санитарную обрезку деревьев, выполнят планировку территории и обустроят пешеходные и беговые дорожки. На условиях софинансирования из областного и городского бюджетов на эти цели предусмотрено более 2,5 млн руб.
Работы по благоустройству планируют продолжить и в следующем году. В сквере оборудуют футбольное поле, а также универсальные спортивные и детские площадки. В зимний период здесь будет лыжная трасса.
Также глава города обсудил с представителями общественных молодежных организаций и ветеранами ход ремонта здания городского Патриотического центра на улице Пискунова. Центр разместился в бывших казармах, некогда располагавшегося на этом месте 23-его военного городка. До середины сентября в здании восстановят системы водоснабжения, отопления и электричество. Работы будут проходить в несколько этапов. Планируется, что в Центре появятся учебные классы, спортивный зал, конференц-зал, тир, комнаты отдыха, раздевалки и другие помещения для организации досуга молодежи.
Напомним, что городской Патриотический центр был создан по инициативе главы Иркутска Дмитрия Бердникова в апреле этого года. Планируется, что в сентябре ребята приступят к занятиям.
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2017-07-26 11:42:27