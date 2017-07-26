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Областной суд смягчил приговор экс-мэру Усть-Илимска, оставив срок лишения свободы неизменным

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд 26 июля оставил в силе решение Усть-Илимского городского суда о назначении наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима в отношении бывшего мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в пресс-службе облсуда. При этом срок запрета занимать выборные должности сокращен с семи до трех лет.

Напомним, бывший глава муниципалитета признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Приговором Усть-Илимского городского суда В. Ташкинову также назначено наказание в виде штрафа в размере 30 млн руб. с конфискацией принадлежащего автомобиля.

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2017-07-26 11:48:12




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