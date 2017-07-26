В первый день Всероссийской акции в Иркутске тест на ВИЧ прошли более 200 человек
Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутске стартовала Всероссийская акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. 204 человека узнали свой ВИЧ-статус на вокзале Иркутск - Пассажирский и в Иркутской нефтяной компании. Организовало акцию министерство здравоохранения РФ совместно с РЖД.
Специализированные вагоны-лаборатории пройдут в составе поездов дальнего следования по территории 24 регионов с повышенным распространением болезни. Во время движения поезда пройти тест и получить консультацию бесплатно и анонимно смогут все желающие пассажиры. В крупных городах лаборатория делает остановки и проводит акции на вокзалах.
В Иркутске акцию открывал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций минздрава РФ Олег Салагай.
"Что нужно, чтобы узнать свой ВИЧ-статус? Нужно всего лишь пройти тест. Что дает это знание? Это знание дает будущее, это знание дает уверенность в том, что если ответ будет положительным, то можно жить нормальной жизнью, можно родить здоровых детей, можно жить так, как живут все остальные люди, - рассказал он перед торжественным перерезанием красной ленточки у спецвагона на первом пути вокзала Иркутск-Пассажирский. - Сегодня государством делается очень многое, чтобы увеличить доступность антиретровирусной терапии, для того чтобы увеличить охват тестированием, для того чтобы увеличить мотивирование. И сегодня мы присутствуем на акции, которая является частью большой активности министерства здравоохранения Российской Федерации, которая реализуется совместно с РЖД, по мотивированию к сдаче теста на ВИЧ".
Представитель руководства федерального министерства сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области, регион считается одним из самых передовых в сфере профилактики и лечения болезни.
"В 1999 году, когда у нас произошла вспышка ВИЧ-инфекции, мы, конечно, не имели тех возможностей, которые есть сейчас, - констатировала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. - За это время ВИЧ/СПИД-медицина проделала колоссальный путь, и сейчас лечение у нас оказывается на уровне утвержденных ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС мировых стандартов. Больным абсолютно бесплатно предоставляется терапия и нужные процедуры".
Собравшиеся подчеркнули, что наша область остается одним из немногих регионов со стабильно низким уровнем передачи вируса иммунодефицита от матери ребенку. "Беременным женщинам и роженицам сегодня оказывается полный комплекс медицинской помощи, благодаря этому при выполнении рекомендации врачей шанс передать вирус ребёнку практически стремится к нулю, - рассказала главный врач Иркутского городского перинатального центра, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова. - Мы стараемся не допустить передачу вируса в следующие поколения".
В настоящее время ВИЧ-инфекция в Иркутской области выявляется чаще всего среди лиц старше 30 лет. Главная причина распространения болезни - незащищенные сексуальные контакты. В среднем ими обусловлены каждые три новых диагноза из четырех. В общей сложности в регионе проживают более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме.
В рамках всероссийской акции на станции Иркутск-Пассажирский тестирование и консультирование продолжится до 27 июля. Сотрудники Центра СПИД будут дежурить в передвижном пункте медицинского освидетельствования у 2-го подъезда вокзала с 10:00 до 18:00. Помощь им окажут волонтеры международного движения «Танцуй ради жизни» (dance4life). Кроме того, в ходе акции специалисты Центра СПИД проводят тестирование и консультирование в трудовых коллективах Иркутской нефтяной компании, Иркутского авиационного завода, вагонного депо «Иркутск-Пассажирский» и регионального представительства компании «Газпром-Добыча». 28 июля специалисты Центра СПИД и волонтеры отправятся в спецвагоне-лаборатории в Красноярск.
За первый день акции на вокзале и в Иркутской нефтяной компании результаты трех тестов оказались положительными. Все положительные тесты были выявлены на вокзале. Людям, сдавших их на месте оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в поликлинику или Центр СПИД по месту жительства. Среди них были и иногородние.
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2017-07-26 11:54:04