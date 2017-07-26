Сертификат на областной материнский капитал за полгода в Иркутской области получили 2,535 тыс. семей
Иркутск. Сибирские новости - В области продолжается реализация дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, - областной материнский (семейный) капитал. Об этом напомнил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
"С начала реализации закона выдан 26,931 тыс. сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, в том числе за первое полугодие 2017 года 2,535 тыс. сертификатов", - отметил В. Родионов.
Закон о дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, действует в регионе с 2012 года. Согласно закону, семьям при рождении третьего или последующих детей предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 тыс. руб. из регионального бюджета. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения ребенка.
"Получившие сертификат могут распоряжаться средствами областного материнского капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. На 1 июля средствами областного материнского капитала распорядились 8,621 тыс. семей на сумму чуть более 854 млн руб., в том числе в этом году 1,4 тыс. семей на сумму 138,4 млн руб.", - пояснил министр.
Получить сертификат на областной материнский (семейный) капитал можно в ОГКУ «Управление социальной защиты населения» по месту жительства.
Ссылки по теме:
- В Иркутской области средства регионального маткапитала можно будет направлять на соцадаптацию детей-инвалидов
- Средства областного маткапитала разрешат направлять на соцадаптацию детей-инвалидов
- Более 6 тыс. семей Иркутской области получили в 2016 году сертификат на областной маткапитал
- Сертификат на областной материнский капитал получили 13,5 тыс. семей Иркутской области
2017-07-26 12:06:40