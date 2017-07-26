В Иркутской области с участием регионального финансирования ремонтируют более 70 учреждений образования

Иркутск. Сибирские новости - На сегодня капитальные ремонты за счет средств бюджета Иркутской области ведутся в 71 образовательной организации региона. На строительство и капитальный ремонт объектов образования из областного бюджета направлено более 1,9 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.



До конца текущего года будут отремонтированы спортивные залы в 35 школах региона, в том числе с привлечением федерального софинансирования в размере 18,8 млн руб. (объем средств областного бюджета на эти цели 34,9 млн руб.).



Накануне начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области Екатерина Прудкая и начальник отдел планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного обеспечения министерства Елена Саланович проинспектировали ход капитального ремонта в специальной (коррекционной) школе № 1 города Усолье-Сибирское. Как сообщила Е. Прудкая, в образовательной организации ведется ремонт кровли. Контракт на ремонтные работы был заключен 26 июня по результатам конкурса. Общая цена контракта 2,4 млн руб. Заключен договор с организацией, ведущей строительный надзор, в том числе за соблюдением мер по защите помещения от осадков.



"Это второй этап капитального ремонта на данном объекте. В прошлом году здесь была отремонтирована кровля первого блока, в этом году ведется ремонт кровли второго блока. К настоящему моменту произведен демонтаж покрытия, установлен железобетонный пояс. В соответствии с контрактом, срок окончания работ - середина августа", - отметила Е. Прудкая.



По информации Е. Саланович, в городе Усолье-Сибирское в текущем году будет проведен капитальный ремонт спального корпуса санаторной школы-интерната № 4. Объем выделенных на это из областного бюджета средств составляет 4,9 млн руб.



В 2017 году капитальные ремонты проводятся в дошкольных, общеобразовательных организациях, коррекционных школах и учреждениях среднего профессионального образования практически во всех городах и районах области.

В ряде муниципальных образований, где здания образовательных организаций требуют значительного комплексного капитального ремонта, финансирование и выполнение работ предусмотрено в течение трех лет.



М. Парфенов отметил, что в 2017 году за счет федерального и регионального бюджетов на территории области ведется строительство 15 новых школ, из них шесть - это объекты, строительство которых начинается в текущем году, в том числе это школы в поселке Молодежный Иркутского района, в поселке Куйтун, в селе Покосное Братского района. Кроме того, активно продолжается строительство школы в 7А микрорайоне Ангарска, начатое более 20 лет назад.



Принято решение о строительстве нового здания школы в поселке Баяндай. Действующее здание школы ремонтировать нецелесообразно, что подтверждают результаты проведенного обследования. Основной задачей администрации Баяндаевского района является полная подготовка проектной документации и земельного участка для строительства. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, после получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости на ее строительство будут направлены средства областного бюджета в необходимом объеме.



Кроме того, активно ведется строительство школы на 1,275 тыс. мест в поселке Молодежный Иркутского района. Общий объем средств, направленных на строительство и оснащение нового образовательного учреждения, составляет более миллиарда рублей, в том числе 593,9 млн руб. из федерального бюджета, 400,4 млн руб. из областного бюджета, 44,3 млн руб. из местного бюджета. Школа в Молодежном - второе образовательное учреждение в Иркутской области, которое строится благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы», больше известной как «Большая перемена». Первый в регионе объект, построенный по этой программе, - школа № 69 в жилом комплексе «Эволюция» микрорайона Ново-Ленино - готовится с 1 сентября 2017 года начать образовательный процесс.



"В настоящее время администрация города Иркутска проводит мероприятия по соответствию школы лицензионным требованиям, в частности, как учредитель занимается дооснащением средствами обучения, в том числе учебниками и учебными пособиями. Проблем с учебниками не должно быть, почти все ребята, кроме первоклассников, пока прикреплены к другим школам города. Данный вопрос должен быть решен в том числе с использованием обменного фонда. А первоклашки будут обеспечиваться учебниками за счет субвенции, которая предоставляется Иркутску на образовательную деятельность", - пояснил М. Парфенов.



Замминистра отметил, что 1 сентября откроет двери для учеников новая школа в поселке Новочунка Чунского района. Кроме того, с привлечением федерального финансирования также ведется строительство школы в поселке Усть-Уда. В текущем году объем направленных средств составляет 210 млн руб., из них средства федерального бюджета 57 млн руб., 153 млн - из областного бюджета.



Ссылки по теме:



2017-07-26 12:11:36