Минстрой вызвали на разговор: встреча министра с шелеховскими строителями
Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области заинтересовано в поддержке региональных участников стройкомплекса. Об этом на совещании по вопросам развития строительной отрасли Шелеховского района заявила глава регионального минстроя Светлана Свиркина.
Инициаторами совещания стали строители района. Большинство вопросов, которые обсудили на совещании, касались участия строительных компаний в государственных тендерах и контрактах на строительство дорог, объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.
"Нам тоже хотелось бы, чтобы на объекты в регионе заходили наши строители, а не те, которые не имеют опыта работы в нашем климате, не знающие условий сейсмики и так далее. На федеральное законодательство по госзакупкам и тендерам мы повлиять не можем. Но у нас есть возможность развивать комплекс мер по методологическому и информационному сопровождению региональных строительных компаний", - сказала С. Свиркина.
Министр сообщила, что в планах областного правительства в ближайшие два года строительство ряда социальных объектов на территории Шелеховского района, в том числе в селе Баклаши ведется проектирование школы на 900 мест. Проект станет пилотным. После его реализации подобные здания можно проектировать в других территориях области.
Кроме того, в этом году Шелехов получит более 60 млн руб. в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». "Хотелось бы надеяться, что дороги по уже заключенным контрактам приведут в нормативное состояние, средства заложены и на последующие два года. За это время мы сможем привести дороги города в нормативное состояние", - подчеркнула министр.
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2017-07-26 15:59:01