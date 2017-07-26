Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 26.07.2017, 23:43
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.82 (+0.16)
EUR 69.70 (+0.23)
10 CNY 88.61 (+0.23)
Информер праздники сегодня

День ВМФ отметят в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - День военно-морского флота отметят в Иркутске. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут 30 июля. Предположительно участие в них примут более 300 человек. Об этом сообщил председатель общественной организации «Совет ветеранов ВМФ города Иркутска» Виктор Шалак.

В 12:00 начнется шествие ветеранов-моряков от Дома офицеров до сценической площадки на острове Юность. Во время движения колонны проезд транспорта по улице Карла Маркса будет запрещен. На сценической площадке состоится торжественный митинг, затем традиционный спуск на воду венка в память о погибших моряках, а также парад маломерных судов речного флота и концерт.

Ссылки по теме:

2017-07-26 16:04:23




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!