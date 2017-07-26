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День ВМФ отметят в Иркутске
16:04 - Иркутск. Сибирские новости - День военно-морского флота отметят в Иркутске. Торжественные мероприятия, …
Минстрой вызвали на разговор: встреча министра с шелеховскими строителями
15:59 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области заинтересовано в поддержке региональных …
В Иркутской области с участием регионального финансирования ремонтируют более 70 учреждений образования
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - На сегодня капитальные ремонты за счет средств бюджета Иркутской области …
Сертификат на областной материнский капитал за полгода в Иркутской области получили 2,535 тыс. семей
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - В области продолжается реализация дополнительной меры социальной поддержки …
В первый день Всероссийской акции в Иркутске тест на ВИЧ прошли более 200 человек
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутске стартовала Всероссийская акция по бесплатному и анонимному …
Областной суд смягчил приговор экс-мэру Усть-Илимска, оставив срок лишения свободы неизменным
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд 26 июля оставил в силе решение Усть-Илимского городского …
Новый сквер благоустроят в предместье Марата в Иркутске
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Новый проект «Создание сквера для массового отдыха и спортивного досуга …
В Иркутском районе началась реконструкция 23-км участка дороги Иркутск - Большое Голоустное
11:28 - Иркутск. Сибирские новости - На автомобильной дороге Иркутск - Большое Голоустное в Иркутском районе …
На ремонт образовательных учреждений в Нижнеилимском районе потратят более 80 млн рублей
11:22 - Нижнеилимский район. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе проведут капремонты образовательных учреждений …
На «Прогулках по старому Иркутску» расскажут о секретном приказе НКВД № 447
11:17 - Иркутск. Сибирские новости - «Прогулки по старому Иркутску» в день 80-летия секретного приказа …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
АО «АНХК» сегодня единственное предприятие в Иркутской области, которое располагает собственными социальными объектами - детскими оздоровительными лагерями «Юбилейный» и «Здоровье» и базами отдыха «Ангара» и «Утулик».
ВТБ в I полугодии 2017 года предоставил предприятиям Приангарья 56 банковских гарантий общим объемом 1,1 млрд рублей. Объем гарантий вырос на 80% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.