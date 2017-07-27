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В Иркутской области за полгода к заключенным не попали около 1,3 тыс. мобильных телефонов

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Иркутск. Сибирские новости - Очередная попытка доставки осужденным запрещенных к использованию предметов зафиксирована 25 июля в исправительной колонии № 3 ГУФСИН России по Иркутской области (Иркутск). Внутри посылки, предназначавшейся осужденному, в обычных с виду банках с растительно-жировой смесью были спрятаны шесть телефонов, сообщает пресс-служба ведомства.

Посылки для осужденных в обязательном порядке проходят досмотр для недопущения попадания к осужденным запрещенных предметов. В необходимых случаях хлебобулочные изделия могут разрезаться, сыпучие продукты - пересыпаться, а жидкие - переливаться в другую посуду.

В посылке от жителя Махачкалы, адресованной одному из осужденных, находились две банки с растительно-жировой смесью и другие продукты. Младший инспектор отдела безопасности, проводящая досмотр, заподозрила, что в банках сделано двойное дно. После переливания смеси внутри были обнаружены телефоны.

По факту обнаружения запрещенных предметов проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

За 6 месяцев 2017 года в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области изъято 1,244 тыс. сотовых телефонов при попытке доставки на режимную территорию. За попытку доставки запрещенных предметов 21 гражданин привлечен к административной ответственности, в отношении шести граждан, пытавшихся передать в колонию наркотические средства, были возбуждены уголовные дела.

Между тем, 24 июля минюст России сообщил, что ответственность за передачу осужденным запрещенных предметов предлагается усилить. В соответствии с КоАП РФ передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. Однако, как показывает практика, предусмотренные законодательством санкции за указанное правонарушение не являются достаточно эффективными. В связи с этим предлагается увеличить размеры административного штрафа. Если законопроект будет принят, размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. руб.

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2017-07-27 05:25:43




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