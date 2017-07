Группа AccorHotels объявила об открытии «ibis Иркутск Центр»

Иркутск. Сибирские новости - Группа AccorHotels объявила об открытии «ibis Иркутск Центр» - самого восточного отеля Группы в России. Новый отель расположен неподалеку от набережной реки Ангары, в 10 минутах от аэропорта, железнодорожного вокзала и основных достопримечательностей города. С открытием новой гостиницы количество отелей под управлением Группы в России, Грузии и СНГ достигло 49.



Новый ibis стал первым трехзвездочным отелем под международным брендом в Иркутске. «ibis Иркутск Центр» предлагает для размещения 128 комфортабельных номеров, три из которых специально оборудованы для приема гостей с ограниченными физическими возможностями. Номера оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: системой климат-контроля, LED-телевизором, сейфом и телефоном. Также в инфраструктуру нового отеля вошли ресторан ibis Kitchen, круглосуточный бар, бизнес-уголок и два конференц-зала общей вместимостью до 60 человек. На территории всей гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.



Девелопером проекта и собственником гостиницы является ООО «М2». Генеральным управляющим назначена Людмила Лозовая, работавшая ранее в отеле «ibis Сибирь Омск».



«Мы рады сообщить об открытии нашего нового отеля ibis в Иркутске и расширении зоны присутствия AccorHotels до нового, самого восточного рубежа. Уверен, что это только начало нашего развития в этой части страны. Иркутск - прекрасный город, который обладает большим туристическим потенциалом и безусловно интересен как сам по себе, так и в рамках путешествия на одно из красивейших озер мира - Байкал», - заявил региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии Алексис Деларофф.



Группа AccorHotels - мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, предлагающий уникальный опыт размещения в 4,1 тыс. отелей, курортов и резиденций, а так же в 3 тыс. лучших частных домов по всему миру. Пользуясь преимуществами своего опыта инвестора (подразделение HotelInvest) и оператора (подразделение HotelServices), AccorHotels успешно работает в 95 странах. Обширное портфолио компании включает всемирно известные бренды сегмента «люкс» Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissôtel; популярные бренды среднего ценового сегмента и бутик-бренды 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter и Adagio; наиболее востребованные бренды сегмента «эконом» JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget, а также региональные бренды Grand Mercure, The Sebel и hotelF1.



2017-07-27 05:33:21