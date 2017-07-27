В Иркутской области дорожают услуги для населения
Иркутск. Сибирские новости - Ежемесячное подорожание на потребительском рынке Иркутской области составляет десятые доли процента: в июне товары и услуги для населения стали дороже в среднем на 0,4%, в мае, как и в апреле, - на 0,2%. «Накопленная» за полгода потребительская инфляция (в июне по сравнению с декабрем) составила 1,3%. сообщает Иркутскстат.
Рост цен на товары непродовольственной группы за это время составил в среднем 1,4%, ценовая прибавка на продовольствие была минимальной, более всего подорожали услуги.
Заметным ростом цен выделяется плодоовощная продукция (на 4,7% к декабрю). Масло сливочное за это время стало дороже на 3%, алкогольные напитки - на 2,5%. В непродовольственной группе 3%-й рост отмечается на ткани и бензин. В сфере сервиса зафиксирована 4%-я прибавка к тарифам на услуги в области культуры, санаторно-оздоровительные и бытовые. Оплата в детсадах выросла на 4,6%, зарубежный туризм и услуги страхования подорожали на 6 - 7%, проезд общественным транспортом (в основном из-за сезонных изменений на железной дороге) - на 11%.
Инфляционные процессы в промышленном производстве привели к удорожанию продукции на 2,9% по отношению к декабрю прошлого года. Это результат январского скачка цен (на 8,8%), сменившегося очень умеренным ростом, а в последние 3 месяца - дефляцией.
Продукция инвестиционного назначения за это время стала дороже на 2%, тарифы на грузоперевозки выросли на 3,7%. Более всего подорожала перевозка водным транспортом (за полгода на 7,2%), на 3 - 4% выросли тарифы на доставку грузов трубопроводом и по железной дороге, на 1 - 2% - автомобильным и воздушным транспортом.
А в аграрном секторе, в основном под влиянием сезонного фактора, имел место обратный процесс, цены на продукцию сельхозпроизводителей в течение полугодия снизились в среднем на 7,2%. Из основных видов сельхозпродукции в сравнении с декабрем подорожало только зерно (на 8,3%).
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2017-07-27 05:38:11