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Бассейн «Дельфин» в Саянске планируют открыть после ремонта в августе

Фото: И
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Саянск. Сибирские новости - Мэр Саянска Олег Боровский поставил задачу открыть бассейн «Дельфин» после ремонта в августе, чтобы у горожан была возможность побывать в «Дельфине» уже в конце лета. Традиционно, бассейн открывался для посещения осенью, с началом отопительного сезона.

На ремонт бассейн закрыли 11 июля. В ремонтные работы входят ревизия системы водоснабжения, как холодного, так и горячего, замена труб холодного водоснабжения в подвале, а также труб в душевых и раздевалках, ремонт электролизера, кровли (проклейка унифлексом), косметический ремонт помещений и ряд других работ.

Замену труб проводит ООО «Каскад», остальные работы сотрудники «Дельфина» проводят своими силами.

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2017-07-27 05:42:22




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