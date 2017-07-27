Строительство школы в Китое планируют окончить на год раньше
Ангарск. Сибирские новости - Новую школы в ангарском микрорайоне Китой планируют построить раньше срока. Подрядчик строительства заверил, что сдаст объект не к концу 2019 года (срок, указанный в контракте), а уже к концу 2018 года, сообщает пресс-служба администрации АГО.
Так, три этажа здания были воздвигнуты меньше, чем за два месяца. «Темпы, выбранные подрядной организацией, действительно соответствуют тем заверениям, которые они давали мэру на старте строительства. Были взяты повышенные обязательства - на два года сократить сроки. На сегодня выполнено 70% бетонного каркаса, продолжается замещение грунта под зданием, проездами и спортивными площадками. Сегодня подрядчик приступил к заполнению стеновых проемов», - подчеркнул директор МКУ «Служба муниципального хозяйства» Андрей Сафронов.
По проекту, новая школа - это трехэтажное здание общей площадью 17 тыс кв. м, рассчитанное на 725 мест. Помимо классов, здесь разместятся лабораторные кабинеты, два спортивных зала, столовая с отдельным входом, а также лифты для маломобильных учащихся. На прилегающем участке будет расположена оборудованная спортивная площадка с современным покрытием.
В этом году на строительство объекта из бюджета округа выделено 25 млн руб, еще столько же запланировано в областной казне.
«Меня впечатлило то, что происходит на данной площадке, потому что я давно не видел таких строек с грамотным техническим подходом. Опыт позволяет мне давать квалифицированную оценку процессу стройки. Контроль нужен и для того, чтобы видеть проблемы, которые возникают у наших подрядчиков на таких объектах, и обсуждать с коллегами при необходимости выделение дополнительных средств для разрешения возникающих трудностей», - добавил депутат Законодательного Собрания Дмитрий Ершов.
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2017-07-27 05:49:24