Восемь ФАПов построят до конца года в Тулунском районе
Иркутск. Сибирские новости - В Тулунском районе до конца года построят восемь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Стоимость каждого ФАПа составляет около 7 млн руб. Средства выделены из областного бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы. За ходом работ в рамках парламентского контроля следит депутат Законодательного Собрания Иркутской области от этой территории Геннадий Нестерович.
ФАПы появятся в поселках Евдокимово, Целинные земли и 1-ое отделение ГСС, селах Едогон, Уйгат и Гадалей, деревнях Нижний Бурбук и Трактово-Курзан.
По словам Г. Нестеровича, новые пункты будут построены взамен обветшавших. «Учитывая отдаленность данных населенных пунктов от города Тулуна, работа ФАПов, где можно получить первую медицинскую помощь, крайне важна и востребована. Тем более, что в наших деревнях и поселках проживает очень много людей преклонного возраста», - цитирует депутата пресс-служба Заксобрания.
Как рассказал заместитель председателя комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского района Егор Клусс, на сегодня уже состоялся аукцион на выполнение работ по строительству пунктов, в ближайшие дни будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Работы продлятся в течение двух месяцев. В стоимость строительства включено возведение самого здания, а также покупка оргтехники и мебели.
Установкой медицинского оборудования будут заниматься региональный минздрав и Тулунская городская больница, в ведении которой находятся сельские ФАПы. Вместе с тем, по мнению представителя местной администрации, есть необходимость одновременно со средствами на строительство объекта, выделять финансы на его оснащение медицинским оборудованием. В свою очередь Г. Нестерович согласился, что данная тема уже поднималась парламентариями, а также подчеркнул, что на сегодня вопрос обеспечения ФАПов медоборудованием проработан с больницей и минздравом, были даны гарантии, что сразу после сдачи объектов все необходимое оборудование установят.
Напомним, каждый объект, строительство и ремонт которого предусмотрены в 2017 году законом о бюджете области, а также эффективность расходования бюджетных средств, находятся на контроле депутатского корпуса. Такую задачу перед парламентариями поставил председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка.
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2017-07-27 05:52:58