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Жителя Ангарска отправят под суд за долги по кредиту

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Иркутск. Сибирские новости - Уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждено в отношении жителя Ангарска дознавателем Ангарского районного отдела судебных приставов. Долг гражданина Я. по обязательствам займа составил свыше 2,5 млн руб.

Ангарчанин, имея доход в виде заработной платы и полученных от продажи квартиры денежных средств, долг перед банком не погасил. Более того, зная о решении Ангарского городского суда, обязывающего его выплатить задолженность в полном объеме, и будучи предупрежденным судебным приставом об уголовной ответственности, продолжил уклоняться от исполнения вступившего в законную силу судебного решения.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования. Если вина гражданина Я. будет доказана в суде, ему грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. либо лишения свободы на срок до двух лет.

При этом назначение уголовного наказания не освобождает должника от исполнения судебного решения. Долг должен быть возвращен, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

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2017-07-27 06:43:27




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