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Многодетная мать из Иркутска через суд добилась выплаты областного маткапитала

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Иркутск. Сибирские новости - Неработающей многодетной матери пришлось через суд доказывать свое проживание в Иркутске. Такая необходимость была вызвана отказом в предоставлении средств областного материнского капитала в размере 100 тыс. руб. За помощью женщина обратилась в Центре защиты прав граждан.

Светлана Азизова после рождения третьего сына в 2016 году обратилась в органы соцзащиты с пакетом документов на получение сертификата на 100 тыс. рублей. Однако многодетная мать-одиночка получила отказ, мотивированный тем, что у женщины временная прописка. По их мнению временная прописка на пять лет (у женщины она действует с 2013 по 2018 год) не являлась доказательством постоянного проживания на территории Иркутской области. "Мы живем у родственников, своего жилья нет. Поэтому прописались у них временно. Однако для получения выплаты за третьего ребенка нужна была постоянная регистрация. А также нужно было подтвердить, что за год до родов я проживала в Иркутске", - рассказала Светлана Азизова.

При этом женщина всю жизнь прожила в Иркутске, старший сын ходит в школу, средний - в детский сад. В Центре защиты прав граждан женщине посоветовали обратиться с иском в суд для установления факта проживания на территории Иркутской области. "Мы помогли Светлане Азизовой составить исковое заявление и подготовить доказательную базу. В итоге суд встал на сторону многодетной матери", - рассказала руководитель Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» Евгения Комиссарова.

После вступления решения суда в законную силу мать троих детей еще раз подала документы в органы соцзащиты и получила сертификат на областной материнский капитал на 100 тыс. руб.

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2017-07-27 07:03:53




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