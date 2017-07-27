Иркутский аэропорт зафиксировал рекордный пассажиропоток

07:43 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт «Иркутск» 27 июля обновил производственный рекорд: …

В Иркутске вооруженные налетчики ограбили автозаправку

07:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полиция разыскивает преступников, которые совершили вооруженное …

Детей с ограниченными возможностями здоровья соберут в Саянске на творческий фестиваль

07:19 - Саянск. Сибирские новости - V областной фестиваль творчества среди детей с ограниченными возможностями …

Многодетная мать из Иркутска через суд добилась выплаты областного маткапитала

07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Неработающей многодетной матери пришлось через суд доказывать свое проживание …

Жителя Ангарска отправят под суд за долги по кредиту

06:43 - Иркутск. Сибирские новости - Уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности …

Восемь ФАПов построят до конца года в Тулунском районе

05:52 - Иркутск. Сибирские новости - В Тулунском районе до конца года построят восемь фельдшерско-акушерских …

Строительство школы в Китое планируют окончить на год раньше

05:49 - Ангарск. Сибирские новости - Новую школы в ангарском микрорайоне Китой планируют построить раньше срока. …

Бассейн «Дельфин» в Саянске планируют открыть после ремонта в августе

05:42 - Саянск. Сибирские новости - Мэр Саянска Олег Боровский поставил задачу открыть бассейн «Дельфин» …

В Иркутской области дорожают услуги для населения

05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Ежемесячное подорожание на потребительском рынке Иркутской области составляет …

Группа AccorHotels объявила об открытии «ibis Иркутск Центр»

05:33 - Иркутск. Сибирские новости - Группа AccorHotels объявила об открытии «ibis Иркутск Центр» …