Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 27.07.2017, 07:46
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.91 (+0.09)
EUR 69.68 (-0.02)
10 CNY 88.69 (+0.09)
Информер праздники сегодня

Детей с ограниченными возможностями здоровья соберут в Саянске на творческий фестиваль

Версия для печати

Саянск. Сибирские новости - V областной фестиваль творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Радужные ноты добра!» пройдет 31 июля - 1 августа. Он пройдет в Саянске в летнем оздоровительном лагере «Окинец» на базе учреждения социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

На базе летнего лагеря с 21 июля по 7 августа проходит специальная творческая оздоровительная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на социальном обслуживании в четырех детских домах-интернатах для умственно отсталых детей. Фестиваль станет итогом специальной творческой оздоровительной смены.

Участие в фестивале примут команды детей с ограниченными возможностями здоровья по 15 человек из всех четырех детских домов-интернатов. Предусмотрено три номинации: музыкальная сольная, музыкальная хоровая и хореография.

Ссылки по теме:

2017-07-27 07:19:03




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!