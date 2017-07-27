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Иркутский аэропорт зафиксировал рекордный пассажиропоток
07:43 - Иркутск. Сибирские новости - Аэропорт «Иркутск» 27 июля обновил производственный рекорд: …
В Иркутске вооруженные налетчики ограбили автозаправку
07:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полиция разыскивает преступников, которые совершили вооруженное …
Детей с ограниченными возможностями здоровья соберут в Саянске на творческий фестиваль
07:19 - Саянск. Сибирские новости - V областной фестиваль творчества среди детей с ограниченными возможностями …
Многодетная мать из Иркутска через суд добилась выплаты областного маткапитала
07:03 - Иркутск. Сибирские новости - Неработающей многодетной матери пришлось через суд доказывать свое проживание …
Жителя Ангарска отправят под суд за долги по кредиту
06:43 - Иркутск. Сибирские новости - Уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности …
Восемь ФАПов построят до конца года в Тулунском районе
05:52 - Иркутск. Сибирские новости - В Тулунском районе до конца года построят восемь фельдшерско-акушерских …
Строительство школы в Китое планируют окончить на год раньше
05:49 - Ангарск. Сибирские новости - Новую школы в ангарском микрорайоне Китой планируют построить раньше срока. …
Бассейн «Дельфин» в Саянске планируют открыть после ремонта в августе
05:42 - Саянск. Сибирские новости - Мэр Саянска Олег Боровский поставил задачу открыть бассейн «Дельфин» …
В Иркутской области дорожают услуги для населения
05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Ежемесячное подорожание на потребительском рынке Иркутской области составляет …
Группа AccorHotels объявила об открытии «ibis Иркутск Центр»
05:33 - Иркутск. Сибирские новости - Группа AccorHotels объявила об открытии «ibis Иркутск Центр» …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске дополнительных услуг, разработанных для активных пользователей мобильного интернета. Новые опции доступны абонентам Tele2 Иркутской области с 25 июля.
В АО «Ангарская нефтехимическая компания» прошло выездное совещание с участием работников аппарата управления ПАО «НК «Роснефть», руководителей дочерних обществ блока «нефтепереработка и нефтехимия», а также руководителей служб промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
АО «АНХК» сегодня единственное предприятие в Иркутской области, которое располагает собственными социальными объектами - детскими оздоровительными лагерями «Юбилейный» и «Здоровье» и базами отдыха «Ангара» и «Утулик».