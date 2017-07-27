Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 27.07.2017, 07:46
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.91 (+0.09)
EUR 69.68 (-0.02)
10 CNY 88.69 (+0.09)
Информер праздники сегодня

В Иркутске вооруженные налетчики ограбили автозаправку

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полиция разыскивает преступников, которые совершили вооруженное разбойное нападение на оператора автозаправочной станции и похитили крупную денежную сумму.

Преступление было совершено 26 июля около девяти часов вечера на 13 км автодороги «Байкал». Как установили оперативники, в помещение АЗС ворвались неизвестные в масках, угрожая оружием женщине-кассиру, злоумышленники забрали наличность и скрылись.

По данному факту следователи ОВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Граждан, располагающих сведениями о совершенном преступлении, полиция просит обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-68-05 либо 02.

Ссылки по теме:

2017-07-27 07:40:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!