Около 40% обращений в службу жилнадзора в Иркутской области связаны с нарушения при начислении коммунальной платы
Иркутск. Сибирские новости - Посредством информационных порталов - официального сайта Иркутской области, информационного портала «Открытое правительство», ГИС ЖКХ - в первом полугодии 2017 года в региональную службу государственного жилищного надзора поступило 1,215 тыс. обращений жителей региона. Об этом сообщил руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко.
Всего в первом полугодии 2017 года в службе госжилнадзора Иркутской области по вопросам нарушения жилищных прав зарегистрировано 6,956 тыс. обращений граждан. По жалобам проведено 1,38 тыс. проверок (в том числе 776 выездных), обследовано 1,406 тыс. домов. По результатам проверок выявлены 2,275 тыс. нарушений жилищных прав граждан. Для устранения этих нарушений было выдано 1,072 тыс. предписания.
Сотрудники службы за шесть месяцев 2017 года возбудили 215 дел об административных правонарушениях, 179 дел были направлены мировым судьям соответствующих судебных участков. Наложено административных штрафов на сумму 6,5 млн руб.
Анализ показал, что около 40% всех обращений в службу вызваны несоблюдением управляющими и обслуживающими организациями требований законов при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. Управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и ТСЖ после вмешательства службы государственного жилищного надзора Иркутской области на лицевые счета жителей с начала 2017 года произведены возвраты денежных средств на сумму более 6 млн руб.
"Мы не проверяем финансовую деятельность управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций. Мы следим за тем, чтобы они не нарушали законы России и права граждан", - отметил А. Проценко.
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2017-07-27 10:43:12