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В регионах России измерят «индекс лавочки»

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - «Единая Россия» в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Городская среда» запускает мониторинг «индекса лавочки». Об этом журналистам сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова.

По «индексу лавочки» планируется выявить стоимость одной лавочки в каждом регионе. Затем будет составлен рейтинг регионов по стоимости одного объекта для дальнейшей успешной реализации партийного проекта «Городская среда».

Напомним, проект «Городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Единая Россия», премьер-министром Дмитрием Медведевым и поддержан депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. В рамках реализации партийного проекта «Городская среда», создана программа минстроя России «Формирование комфортной городской среды».

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2017-07-27 10:58:48




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