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«Большая бойня» ожидается в Иркутске 29 июля

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Иркутск. Сибирские новости - Международный турнир «Большая бойня» пройдет 29 июля в Иркутске. Состязания состоятся в иркутском Ледовом дворце. Как сообщил организатор мероприятия Андрей Вергулис, за победу будут бороться сборные команды Китая, России, США. На правах трехкратных победителей турнира выступит команда из Иркутска.

В программе мероприятия: силовая эстафета, силовой жим стоя, якутская борьба (перетягивание палки), бурятская борьба (борьба на три точки). Ведущий турнира - президент федерации силового экстрима Василий Грищенко, приглашенный гость - известный российский пауэрлифтер Юрий Белкин.

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2017-07-27 11:14:47




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