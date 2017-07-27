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В Иркутской области завершилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы

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Иркутск. Сибирские новости - В среду, 26 июля, истек срок представления документов о выдвижении кандидатами на муниципальных выборах в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии, по шесть кандидатов выдвинулись на выборах мэра Бодайбо и района, Слюдянского и Тулунского районов, главы Шелехова. На пост мэра Жигаловского района претендуют восемь кандидатов, Усолья-Сибирского - 10, Усольского района - четыре.

В Думу Бодайбо и района выдвинулись 27 кандидатов, Жигаловского района - 23, Саянска - 49, Усолья-Сибирского - 102, Усольского района - 39. На место депутата Думы Иркутска по округу № 16 претендуют 10 кандидатов: шесть от политических партий и четыре самовыдвиженца.

В Иркутской области до единого дня голосования пройдет еще одна муниципальная кампания - досрочные выборы главы муниципального образования «Тыргетуй» (Аларский район), которые назначены на 27 августа. В муниципалитете зарегистрированы 722 избирателя. Документы о выдвижении в комиссию представили два кандидата: самовыдвиженец и представитель «Единой России».

Кроме того, на 1 октября этого года назначены выборы в двух новых муниципалитетах: в Ульканском и Белореченском городских муниципальных образованиях. В каждом должны избрать главу и Думу. В Ульканском городском МО (Казачинско-Ленский район) зарегистрированы 4,253 тыс. избирателей, в Белореченском городском МО (Усольский район) - 8,152 тыс. избирателей.

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2017-07-27 11:16:23




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