Команда Иркутской области вышла в финал Всероссийских соревнований «Школа безопасности»
Иркутск. Сибирские новости - В музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония открытия XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности».
Мероприятие проводится для формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, совершенствования навыков выживания в экстремальных ситуациях, обучения оказанию первой помощи, профессионального ориентирование молодежи и повышения уровня их подготовки в вопросах личной и общественной безопасности, обмена опытом между молодежными организациями юных спасателей и пожарных. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Более 2 тыс. детей по всей стране три месяца боролись за право принять участие в финале соревнований. 18 команд в течение недели пройдут испытания на звание «Лучший юный спасатель». Иркутскую область на этих соревнованиях представляет команда «Фортуна» Дома творчества детей и молодежи Ангарска, получившая это право по результатам межрегиональных соревнований «Школа безопасности», которые прошли в Забайкальском крае.
Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов отметил, что команда из нашего региона участвует в соревнованиях не в первый раз и всегда показывает хорошие результаты.
"Участие в соревнованиях такого высокого ранга подтверждает искреннюю заинтересованность детей и их тренеров, умение настроить ребят, увлечь их профессией пожарного и спасателя. Мы желаем нашей команде успешного выступления и будем ждать их с победой", - отметил А. Попов.
Всероссийские соревнования проводятся в двух возрастных категориях: младшая группа - 13 - 14 лет и старшая группа - 15 - 16 лет. В программу входят «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях» и конкурсы «Стенгазета» и «Визитная карточка».
2017-07-27 11:20:42