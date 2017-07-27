Некачественное жилье и срыв сроков: Фонд ЖКХ проверил расселение аварийных домов в Иркутской области

Фото: Иванна Обухович

Москва. Сибирские новости - Фонд содействия реформированию ЖКХ с 26 по 30 июня провел в Иркутской области проверку и выявил ряд нарушений, препятствующих реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.



Проверки прошли в Братске и Шелехове, где специалисты оценили реализацию второго, третьего и четвертого этапов программы. Результаты показали, что второй этап программы в Шелехове завершен. Однако во время осмотра новых домов сотрудники Фонда выявили нарушения по качеству жилья.



В то же время мероприятия второго этапа программы по-прежнему не завершены в поселке Магистральный (Казачинско-Ленский район) и Усть-Илимске. В Магистральном в срыве сроков реализации программы виноват застройщик (ООО «Стройгрупп»), который нарушил сроки ввода домов в эксплуатацию более чем на восемь месяцев.



Напомним, прокуратура выявила нарушения при расселении аварийного жилья в поселке. Согласно условиям контрактов, «Стройгрупп» должен был своими силами построить жилые дома для переселения и передать их не позднее 31 октября 2016 года. Обязательства в сроки, предусмотренные контрактами, не были исполнены. В Казачинско-Ленский районный суд направлено 20 исковых заявлений с требованием обязать подрядчика выполнить работы по муниципальным контрактам.



«В Усть-Илимске в рамках реализации второго этапа программы на момент проверки завершено строительство всех необходимых многоквартирных домов, ведется работа по заключению договоров с гражданами», - сообщает пресс-служба Фонда. В Братске не завершена реализация третьего этапа программы. Так, не закончено строительство семи многоквартирных домов, строительная готовность четырех из них находится в пределах 30 - 75%.



В рамках четвертого этапа с участием средств Фонда ЖКХ заключены контракты на приобретение 2,842 тыс. жилых помещений общей площадью 110,3 тыс. кв. м. Это 99% от планового показателя этапа программы. «По состоянию на 27 июня в рамках реализации четвертого этапа программы достигнуто 14% от планового показателя реализации программных мероприятий, данный этап программы выполняется крайне низкими темпами», - отмечают специалисты.



Степень строительной готовности 50 многоквартирных домов, строящихся в рамках этапа в трех муниципалитетах Иркутской области, составляет от 13 до 82%. В Братске и Усть-Куте из-за несоблюдения застройщиками сроков строительство 43 домов ведется с отставанием от графиков.



В Братске заключены контракты на приобретение 2,395 тыс. жилых помещений общей площадью 90,58 тыс. кв. м (98,7% от планового показателя). Расселение оставшихся 34 жилых помещений общей площадью 1,18 тыс. кв. м планируется провести через выкуп и приобретение жилья на вторичном рынке. Однако соответствующие конкурсные процедуры не объявлены. «Осмотр объектов строительства в Братске показал, что на них находится недостаточное количество рабочего персонала. Областью прорабатываются механизмы по привлечению дополнительной рабочей силы на строительные площадки», - отмечается в сообщении.



В связи с этим Фонд организовал взаимодействие с прокуратурой Иркутской области. Заказчику МКУ «ДКСР» и мэру города уже вносились представления из-за нарушения законодательства в части условий оплаты заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и размера обеспечения исполнения контракта.



Ранее сообщалось, что Братск не выполнил поручения по программе расселения граждан из аварийного жилья. Для минимизации рисков незавершения застройщиком ООО «Стройспецгрупп» строительства домов до конца года администрации города было поручено проработать вопрос привлечения дополнительных подрядных организаций на объекты по ул. Енисейской, 32А, стр. 1, 2, 3, улице Набережной, 45, улице Горького, 25 и улице Котельной, 5, 7, 9, 11. Однако этого не произошло. Кроме того, администрации поручили заключить все контракты до 1 июля 2017 года. Тем не менее, на 14 июля не заключены контракты на весь необходимый объем.



«По результатам мониторинга реализации второго, третьего и четвертого этапов программы установлено, что ввиду низкой строительной готовности ряда объектов в Братске, Усть-Куте и поселке Магистральный, имеются все основания полагать, что до 1 сентября 2017 года регионом не будут завершены программные мероприятия и достигнуты значения целевых показателей», - заключили специалисты.



Основные причины срывов сроков реализации второго и третьего этапов программы - низкий уровень организации и контроля программных мероприятий со стороны администраций муниципальных образований, ответственных за реализацию программы переселения и неисполнение взятых на себя обязательств застройщиками. По итогам проверки специалисты Фонда ЖКХ дали соответствующие рекомендации для устранения выявленных нарушений и замечаний с дальнейшим предоставлением в Фонд информации и материалов о проведенных мероприятиях.



Напомним, в Иркутской области площадь жилья, признанного аварийной до 1 января 2012 года и подлежащих сносу и реконструкции в 2014-2017 годах, составляет 553,98 тыс. кв. м, количество граждан, подлежащих переселению, - 32,83 тыс. Остаток к расселению с учетом уточненных сведений об аварийном жилищном фонде составляет 176,76 тыс. кв. м, количество подлежащих переселению граждан - 10,68 тыс.



Кроме того, не заключены контракты за счет средств Фонда в размере 37,86 млн руб., в том числе по этапу 2015 года - 16,08 млн руб., 2016 года - 21,78 млн руб. На 1 сентября объем нерасселенного аварийного фонда составит 118,4 тыс. кв. м, при этом его основная часть приходится на Братск.



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2017-07-27 11:32:25