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Кадетское образование в Иркутской области хотят подкрепить законом

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Иркутск. Сибирские новости - Проект закона «О кадетском образовании в Иркутской области» разрабатывается в настоящее время в министерстве образования региона, в конце 2017 года документ планируется представить для обсуждения депутатам Законодательного Собрания. Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

"Кадетское образование, как показала приемная кампания нового 2017 - 2018 учебного года, очень востребовано среди населения Иркутской области. Так, в этом учебном году в двух кадетских корпусах в регионе на одно место претендовало три человека. Кроме того, в муниципальных общеобразовательных школах области все больше открывается кадетских классов", - подчеркнул замминистра.

В настоящее время в Иркутской области существует две модели кадетского образования: два кадетских корпуса - Иркутский кадетский корпус и Усольский гвардейский кадетский корпус. В 23 общеобразовательных школах функционируют 70 кадетских классов, где обучается около 1,6 тыс. детей.

М. Парфенов отметил, что для совершенствования системы кадетского образования и определения стратегических направлений развития кадетского образования в правительстве региона создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время члены рабочей группы принимают активное участие в работе над созданием нормативной документации по этому направлению.

Как пояснил замминистра, закон о кадетском образовании Иркутской области должен обеспечить правовое регулирование этой сферы в регионе, в том числе деятельности кадетских корпусов как общеобразовательных организаций, а также деятельности кадетских классов в школах. В частности, проект документа предусматривает порядок создания кадетских классов в школах, условия и порядок приема в кадетские корпуса, кадетские классы, указывает преимущественное право приема в кадетские корпуса отдельным категориям граждан, рассматривает обеспечение питанием и форменной одеждой обучающиеся.

Кроме того, на основе анализа состояния и тенденций кадетского образования в Российской Федерации и Иркутской области разработаны проект Концепции кадетского образования в Иркутской области, обозначающей общий вектор и приоритетные направления развития кадетского образования в регионе, а также дорожная карта по развитию системы кадетского образования, включающая в себя пошаговые мероприятия по реализации концепции. После утверждения нормативной документации будет разработана ведомственная целевая программа «Развитие системы кадетского образования в Иркутской области», и соответственно определено финансирование.

Среди мероприятий дорожной карты по развитию системы кадетского образования в регионе предполагается создание на базе Иркутского кадетского корпуса центра допризывной подготовки несовершеннолетних, обеспечивающего подготовку обучающихся к военной и государственной службе, основание физкультурно-оздоровительного центра для организации и проведения профильных смен различной направленности для воспитанников кадетских корпусов и кадетских классов Иркутской области, регионального ресурсного центра дополнительного образования «Мужество», реализующего дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, спортивно-технической, военно-патриотической направленности, а также ресурсно-методического центра повышения квалификации административно-управленческого и педагогического состава кадетских корпусов и кадетских классов Иркутской области.

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2017-07-27 11:51:06




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