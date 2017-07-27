Качество ремонта дороги, идущей через село Большая Елань Усольского района, проверили активисты ОНФ

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Дорожная …

ИркАЗ и БрАЗ в среднем увеличили объем производства чуть менее чем на 1,5%

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - На Братском алюминиевом заводе во втором квартале выпущена 251 тыс. тонн …

На Байкале школьники займутся разработкой программ по привлечению молодежи в заповедники России

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартовала экологическая образовательная смена «Сердце …

Кадетское образование в Иркутской области хотят подкрепить законом

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Проект закона «О кадетском образовании в Иркутской области» …

Некачественное жилье и срыв сроков: Фонд ЖКХ проверил расселение аварийных домов в Иркутской области

11:32 - Москва. Сибирские новости - Фонд содействия реформированию ЖКХ с 26 по 30 июня провел в Иркутской области …

Команда Иркутской области вышла в финал Всероссийских соревнований «Школа безопасности»

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - В музее Победы на Поклонной горе в Москве прошла торжественная церемония …

В Иркутской области завершилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы

11:16 - Иркутск. Сибирские новости - В среду, 26 июля, истек срок представления документов о выдвижении кандидатами …

«Большая бойня» ожидается в Иркутске 29 июля

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - Международный турнир «Большая бойня» пройдет 29 июля в Иркутске. …

В регионах России измерят «индекс лавочки»

10:58 - Иркутск. Сибирские новости - «Единая Россия» в рамках реализации приоритетного федерального …

Около 40% обращений в службу жилнадзора в Иркутской области связаны с нарушения при начислении коммунальной платы

10:43 - Иркутск. Сибирские новости - Посредством информационных порталов - официального сайта Иркутской области, …