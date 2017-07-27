На Байкале школьники займутся разработкой программ по привлечению молодежи в заповедники России
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартовала экологическая образовательная смена «Сердце Байкала». В течение двух недель школьники разработают программы по привлечению молодежи в российские заповедники и изучат основы охраны окружающей среды. Смена проходит в рамках всероссийского образовательного проекта En+ Group «Заповедная смена».
Участниками смены стали 120 школьников из обычных школ и учеников, которые обучаются по программе «Школа нового поколения», из Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Иркутской области, Республики Хакасия и Москвы. Программа смены направлена на глубокое погружение участников в тему охраны окружающей среды и посвящена Году экологии и 100-летию заповедной системы России.
Экологическая образовательная смена «Сердце Байкала» - одно из событий проекта En+ Group «Заповедная смена», реализуемого в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке национального фонда «Страна заповедная».
В начале смены участников лагеря разделили на патрули, каждый из которых в формате игры «Город экологов» разработает проект по привлечению молодежи в заповедники России. Проекты направлены на создание туристической инфраструктуры особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Школьники разработают программу трехдневного пребывания в заповеднике, привлекательную для молодежи: создадут туристические маршруты с учетом проживания, питания и передвижения по территории заповедников, основываясь на их географическом расположении.
На протяжении смены с участниками будут работать эксперты - представители особо охраняемых природных территорий: Даурского, Хакасского, Байкальского, Кавказского, Саяно-Шушенского заповедников, природного парка «Ергаки», «Заповедного Прибайкалья» и «Столбов».
Экологическая образовательная смена «Сердце Байкала» отличается от основных экспедиций проекта «Заповедная смена»: здесь дети участвуют в длительной образовательной игре, которая моделирует реальное государство. В ходе игры они примут участие в предвыборной гонке кандидатов в депутаты, будет сформирован кабинет министров, зарегистрированы бизнесмены на фондовой бирже. Затем участникам выдадут ваучеры, благодаря которым команды смогут открыть свои заповедники и самостоятельно выстроить там инфраструктуру.
Далее школьникам предстоит защитить свои проекты перед экспертами из особо охраняемых природных территорий. Специалисты рассмотрят возможность их применения в своих заповедниках. Такая модель уже показала свои результаты: в прошлом году участники смены «Сердце Байкала» разрабатывали программы экспедиций проекта «Заповедная смена», которые теперь проходят на территории российских заповедников от Кавказа до Дальнего Востока. Всего по стране запланировано 20 таких экспедиций.
Помимо образовательной программы, ребята примут участие и в экологических акциях. 30 июля школьники станут волонтерами главного всероссийского экомарафона En+ Group «360 минут» и очистят побережье Малого моря от мусора. После акции они презентуют экспертам проекты, которые разрабатывали в течение смены.
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2017-07-27 11:56:51