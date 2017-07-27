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ИркАЗ и БрАЗ в среднем увеличили объем производства чуть менее чем на 1,5%

Фото: РУСАЛ
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Иркутск. Сибирские новости - На Братском алюминиевом заводе во втором квартале выпущена 251 тыс. тонн алюминия. Это на 1,2% превышает показатель предыдущего квартала.

Иркутский алюминиевый завод во втором квартале произвел 104 тыс. тонн металла, это на 1,4% больше по сравнению с первым кварталом.

Всего за первое полугодие на БрАЗе произведено 499 тыс. тонн алюминия, на Иркутском алюминиевом заводе - 208 тыс. тонн, сообщает пресс-служба ОК РУСАЛ.

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2017-07-27 12:00:37




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