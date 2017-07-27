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Качество ремонта дороги, идущей через село Большая Елань Усольского района, проверили активисты ОНФ
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» по обращению местных жителей провели мониторинг качества ремонта дороги, идущей через село Большая Елань Усольского района. Как рассказал региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Сергей Батукаев, жители села сообщили, что во время ремонта дороги Тельма - Раздолье по ней продолжают на большой скорости двигаться многотонные большегрузы.
«Для повышения безопасности дорожного движения во время ремонтных работ на этом участке водителям нужно соблюдать скоростной режим. Для этого, возможно, требуется установить дополнительные дорожные знаки, сигнальные ленты. Кроме того, очевидна необходимость оборудования пункта весового контроля», - сказал С. Батукаев. По итогам рейда региональное отделение ОНФ направило письма в минстрой региона и в ГИБДД области.
По словам С. Батукаева, по трассе весьма плотным потоком движутся груженые автомобили весом около 40 тонн, в то время, как на этой дороге предельно допустимый вес автомобилей с грузом должен быть значительно меньше. По мнению активиста ОНФ, в этой ситуации сложно говорить об обеспечении необходимого качества ремонта дороги, которая имеет статус областной. Возникает также вопрос и о безопасности самих дорожных рабочих в сложившихся условиях, отметил эксперт.
В рамках постоянного мониторинга качества ремонта областных автомобильных дорог активисты Народного фронта повторно выехали на участок, расположенный на 7-м километре Александровского тракта в Иркутском районе.
Местные жители и садоводы ранее обратились в региональное отделение ОНФ с просьбой об общественном контроле проведенного дорожного ремонта, так как для дачников усложнился выезд на основную магистраль.
«В результате проведенных работ, съезд с дороги сделали более плавным, но все же он не соответствует параметрам, предъявляемым дорогам этой категории. Должна быть предусмотрена специальная полоса разгона, которая позволяет автомобилям безопасно выехать на основную дорогу», - подчеркнул активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Алексей Котов. Он пояснил, что уклон при выезде с второстепенной на основную дорогу остался достаточно крутым, что создает затруднения для движения, в первую очередь, для заднеприводных автомобилей и, например, машин «Скорой помощи». По его мнению, есть вопрос и к качеству проектирования ремонта этого участка, поскольку второстепенная дорога расположена под углом 90 градусов к основной магистрали, которая в этом месте идет на подъем с поворотом. «Необходимо учитывать, что все проведенные работы должны улучшать не просто качество дорожного полотна, а в целом обеспечивать более удобное и безопасное для людей движение», - резюмировал А. Котов.
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2017-07-27 12:04:54
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Качество ремонта дороги, идущей через село Большая Елань Усольского района, проверили активисты ОНФ
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