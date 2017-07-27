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На Сурдлимпийских играх наши спортсмены завоевали еще две медали

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Иркутск. Сибирские новости - Две бронзовые медали завоевали спортсмены Иркутской области на XXIII летних Сурдлимпийских игр, которые проходят с 18 июля в городе Самсун в Турции.

Третье место в прыжках в длину занял иркутянин Максим Куликов. Завтра иркутский спортсмен выступит в эстафете 4х100 метров.

Валерия Кладовикова в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров также завоевала бронзовую медаль, уступив россиянке Ольге Мисоченко, которая стала второй, и кореянке Чун Чжи Вон, занявшей первое место.

Для обоих спортсменов это уже вторая «бронза» на этих соревнованиях. Ранее Максим показал третий результат в беге на 110 метров с барьерами, а Валерия заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

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2017-07-27 15:17:42




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