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В Иркутской агломерации ведутся дорожные работы на 26 км участка трассы «Сибирь»

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Упрдор «Прибайкалье» ведет работы по ремонту двух участков федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» протяженностью 10 и 16 км. Объекты входят в границы Иркутской агломерации. Обе дороги характеризуются высокой интенсивностью движения: в сутки по ним проезжает более 23 тыс. автомобилей (пиковая интенсивность достигает 40 тыс.).

«До конца дорожно-строительного сезона 2017 года на участках выполнят работы по усилению дорожного полотна с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего высокой стойкостью к циклическим деформациям при положительных и отрицательных температурах, укреплению обочин и устройству водосбросов», - сообщает пресс-служба «Прибайкалья».

Для безопасности дорожного движения в районе поселка Мегет устроят 5 км линий наружного электроосвещения. Кроме того, на участках ремонта установят дорожные знаки, остановочные павильоны, сигнальные столбики, а также нанесут разметку из термопластика.

Иркутская агломерация - многокомпонентная система с интенсив­ными производственны­ми, транспортными и культурными связями, в частности, наличи­ем «маятниковой» тру­довой миграции насел­ения в пределах одних суток. «Ядром» Ирк­утской агломерации является областной це­нтр, а «спутниками» - Ангарск, Ше­лехов и другие насел­енные пункты Иркутск­ого и Шелеховского районов региона. Общая протяженность дорожной сети Иркутс­кой агломерации сост­авляет 786 км.

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2017-07-28 07:40:27




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