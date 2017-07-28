Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 28.07.2017, 08:04
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.91 (+0.09)
EUR 69.68 (-0.02)
10 CNY 88.69 (+0.09)
Информер праздники сегодня

Почти 8 тыс. человек нужно расселить в Иркутской области за месяц

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Видеоконференция по вопросам переселения граждан из аварийного жилья прошла накануне под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. Иркутскую область представлял зампредсед правительства Руслан Болотов.

На 1 июля 2017 года на территории Иркутской области расселено 377,2 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 22,2 тыс. граждан. До 1 сентября необходимо расселить 176,8 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 7,8 тыс. граждан.

"Самой проблемной территорией остается город Братск. Региональным минстроем ежедневно ведется мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переселению граждан. В ООО «СтройСпецГрупп» произошла смена директора, с новым директором постоянно обсуждаются проблемные вопросы возникающие в результате строительства. По мере необходимости будем дополнительно перебрасывать на объекты ООО «СтройСпецГрупп» людей. К решению вопроса подключилась прокуратура", - отметил Р. Болотов.

В срок до 1 сентября 2017 года в Братске необходимо расселить более 100 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.
Р. Болотов также сообщил, что еще одной проблемной точкой остается поселок Магистральный. Там прокуратурой начата доследственная проверка в отношении застройщика. "С целью завершения строительства в рамках этапа 2014 - 2015 годов правительством Иркутской области прорабатывается вопрос о внесение изменений в конструктив существующего строительства. Сейчас вносятся изменения в проект", - сказал заместитель председателя правительства региона.

Завершая совещание, замминистра подчеркнул, что особое внимание при реализации программы необходимо уделять качеству возводимого жилья.

Ссылки по теме:

2017-07-28 07:43:46




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!