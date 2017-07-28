Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 28.07.2017, 08:03
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.91 (+0.09)
EUR 69.68 (-0.02)
10 CNY 88.69 (+0.09)
Информер праздники сегодня

Лесопользователей, не обеспечивающих пожарную безопасность арендованных участков, будут наказывать по-новому

Фото: ГУ МЧС по ИО
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области готовятся нормативные документы, которые позволят применять новый действенный вид наказания арендаторов леса, которые не обеспечивают на арендуемых участках пожарную безопасность и не выполняют мероприятия по нераспространению лесных пожаров. Об этом сообщил министр лесного комплекса Сергей Шеверда на заседании региональной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание в режиме видеоконференции провел заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с зампредом регионального правительства Русланом Болотовым и начальником областного ГУ МЧС Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске.

По словам С. Шеверды, эффективным механизмом в отношении недобросовестных арендаторов может стать приостановка действия проектов освоения лесных участков. Подготовкой необходимых документов будут заниматься на местах сотрудники лесхозов, а принятие окончательного решения остается за минлесом региона. "Расторжение договоров аренды - это всегда судебные процессы, связанные с длительными процедурами. А приостановка проекта освоения лесов - это быстрая и действенная мера. Когда такой правовой механизм будет запущен, мы сможем приостанавливать деятельность по использованию лесов, что повлечет приостановку всей работы на арендуемом участке, включая заготовку древесины", - подчеркнул С. Шеверда.

В настоящее время министерство лесного комплекса Иркутской области подготовило проект приказа, утверждающего регламент применения механизма приостановки проектов освоения лесных участков, документы направлены на согласование в органы прокуратуры. Ожидается, что рассмотрение нового нормативно-правового акта состоится на ближайшем заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Иркутской области.

С. Шеверда также сообщил, что возглавляемым им министерством проверено 2,86 тыс. проектов освоения лесов. В 306 случаях 48 арендаторов лесных участков не регламентировали возможность доставки сил и средств пожаротушения в срок не позднее трех часов к местам возможного возникновения пожаров на арендованных делянах. В текущем году за невыполнение обязательств расторгнуто шесть договоров аренды, в суде находятся девять исков на расторжение договоров, еще девять материалов готовятся для направления в суд.

Ссылки по теме:

2017-07-28 07:46:34




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!