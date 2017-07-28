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В Братске выявлено более 100 мест несанкционированного купания

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Братск. Сибирские новости - В Братске сотрудники полиции выявили боле 100 мест несанкционированного купания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в Братске.

Проверки проводятся в рамках операции «Пляж» с начала купального сезона. За этот период полиция проверила 110 мест отдыха граждан у водоемов, с населением проведены сотни профилактических бесед с разъяснением норм законодательства, а также о недопустимости купания в нетрезвом состоянии и оставлении без присмотра несовершеннолетних вблизи воды. На острове Зуй было выявлено наибольшее число нарушений, связанных с купанием и нахождением детей без сопровождения взрослых.

Напомним, в минувший вторник в Братске в районе острова Зуй на реке Ангара утонул мужчина.

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2017-07-28 07:48:29




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