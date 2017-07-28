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На станции Батарейная организуют пункт весового контроля для большегрузов

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутск доставили специальное оборудование, предназначенное для установки пункта весового контроля, который будет находиться на станции «Батарейная». Дорога в данном районе была построена за счет иркутской администрации и является еще совсем новой, но курсирующие по ней большегрузы, постепенно разрушали покрытие.

В администрации города поднимался вопрос о необходимости установки круглосуточного пункта весового контроля, но проблема оставалась нерешенной до сегодняшнего времени. На одном из совещаний по инициативе депутата Думы Иркутска Григория Резникова было выдвинуто предложение решить вопрос за счет собственных средств.

По словам депутата, данный пункт обеспечит сохранность автомобильной дороги путем выявления фактов несанкционированного проезда по ним транспортных средств, масса которых с грузом или без груза превышает установленные соответствующими нормативами ограничения.

На данный момент оборудование уже прошло проверку на работоспособность дорожной лабораторией. Установка и запуск пункта весового контроля назначен на начало августа.

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2017-07-28 07:50:50




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