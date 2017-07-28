Россия будет поставлять Венгрии МС-21

07:58 - Москва. Сибирские новости - Россия намерена принять участие в создании Национального авиаперевозчика …

Диагностический центр в Братске начнет работать в феврале 2018 года

07:56 - Братск. Сибирские новости - Филиал Иркутского консультативно-диагностического центра в Братске начнет …

Сергей Донской проведет заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны Байкала

07:55 - Москва. Сибирские новости - Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской проведет заседание …

Десткие сады АГо в прошлом году посещали более 600 детей-инвалидов

07:54 - Иркутск. Сибирские новости - Качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья обсудили …

Мэр АГО проверил ход строительства школы в 7а микрорайоне

07:52 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр АГО Сергей Петров оценил ход строительства школы в 7а микрорайоне. Вместе …

На станции Батарейная организуют пункт весового контроля для большегрузов

07:50 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутск доставили специальное оборудование, предназначенное для установки …

В Братске выявлено более 100 мест несанкционированного купания

07:48 - Братск. Сибирские новости - В Братске сотрудники полиции выявили боле 100 мест несанкционированного купания. …

Лесопользователей, не обеспечивающих пожарную безопасность арендованных участков, будут наказывать по-новому

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области готовятся нормативные документы, которые позволят применять …

Почти 8 тыс. человек нужно расселить в Иркутской области за месяц

07:43 - Иркутск. Сибирские новости - Видеоконференция по вопросам переселения граждан из аварийного жилья прошла …

В Иркутской агломерации ведутся дорожные работы на 26 км участка трассы «Сибирь»

07:40 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные …