Мэр АГО проверил ход строительства школы в 7а микрорайоне

Ангарск. Сибирские новости - Мэр АГО Сергей Петров оценил ход строительства школы в 7а микрорайоне. Вместе с представителями подрядной организации руководитель территории обследовал все этажи здания. Демонтаж конструкций практически завершен, сейчас рабочие приступили к самому сложному процессу - сейсмоусилению здания. Под пятью блоками школы расположатся 345 опор. На данном этапе колонны, которые были ранее, убрали до основания, чтобы смонтировать новые с резинометаллическими конструкциями. Они позволят зданию раскачиваться, но не разрушаться даже при девятибалльном землетрясении.



Напомним, строительство школы в 7а микрорайоне Ангарска было начато более 20 лет назад. Сейсмодефицит недостроенной школы составлял два балла, что являлось бы непреодолимым препятствием к вводу объекта в эксплуатацию.



Аналогов такой сложной и трудоемкой работы нет во всей Иркутской области. Основная особенность проекта - реконструкция уже существующего здания и приведение его в соответствие с современными техническими требованиями. В ходе выполнения работ выявлено множество нарушений технологий строительства, допущенных предыдущими подрядчиками. Сейчас это необходимо устранить.



«Особенность объекта в том, что на существующем здании выполняется реконструкция. На данном этапе выявлено большое количество дефектов, которые были скрыты и были выявлены при демонтаже отделочного слоя. Сейчас колонны, стены, кирпичная кладка - все разобрано. Ведется усиление и восстановление. После этого мы начнем отделять здание от земли. Для этого устанавливаются сейсмоизолирующие опоры, в состав которых входит резина, смешанная со свинцом. По клубному блоку эта работа завершена, сейчас мы приступаем к основным блокам. Наши сотрудники прошли дополнительное обучение для выполнения работ по сейсмоусилению. Привлекли специалистов и из других регионов. Ежедневно на стройке работают до 150 человек», - рассказал представитель подрядной организации Александр Тубукаев.



Новая школа должна стать самым устойчивым зданием в области и самым современным. Технические решения, которые используются специалистами, беспрецедентны для территории региона. «Этот проект уникальный в плане сейсмоусиления. Ведется беспрецедентная работа по укреплению опор, расширению лестничных маршей, усилению колон. Подобных технических решений при сохранении площадей и функциональных задач объектов не было», - подчеркнул С. Петров.



Контроль за строительством, помимо мэра округа, МКУ «Служба муниципального хозяйства» по поручению председателя Законодательного Собрания Иркутской области ведет и депутат регионального парламента Дмитрий Ершов.



«Оценив все выявленные дефекты, которые допустили строители в начале девяностых годов, стало понятно, что будет увеличение сметной стоимости работы. В осеннюю сессию Законодательного Собрания будет рассматриваться вопрос о дополнительном финансировании строительства школы. Прошу депутатов всех уровней отнестись с пониманием, грамотно распределить средства при софинансировании, чтобы в кратчайшее время закончить строительство. Это позволит перейти на обучение школьников в одну смену», - отметил Д. Ершов.

Ввод в эксплуатацию школы в седьмом микрорайоне намечен на 2019 год. Просторные учебные кабинеты и коридоры, два спортивных зала, собственный бассейн - уже сейчас объект называют уникальным для региона.



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2017-07-28 07:52:21