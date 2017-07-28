Десткие сады АГо в прошлом году посещали более 600 детей-инвалидов

Иркутск. Сибирские новости - Качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на совещании в Ангарском городском округе по инициативе заместителя мэра Марины Сасиной. Специалисты обсудили приоритетные направления развития образовательных учреждений, чтобы обеспечить местами в детских садах всех детей с ОВЗ, сообщает пресс-служба администрации.



В настоящее время для детей, которые нуждаются в специальных условиях для получения образования, сформированы группы в трех дошкольных учреждениях. Детский сад № 9 посещает 83 ребенка с ОВЗ, из них 32 - дети-инвалиды с задержкой психического развития и нарушением опорно-двигательного аппарата. В детском саду № 81 особенных детей с нарушением интеллекта 76, из них 15 - дети-инвалиды. Пять специализированных групп, в которых занимаются 65 детей с ОВЗ (из них пятеро - инвалиды), сформировано в детском саду № 105. В четырех группах этого учреждения ведется работа с детьми с нарушениями зрения, в одной - с детьми, у которых тяжелые нарушения речи.



Кроме того, по информации Управления образования, на территории АГО функционируют три детских сада присмотра и оздоровления (МБДОУ № 35, 44, 72). Они реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для часто и длительно болеющих детей, в том числе детей-инвалидов. Из 26 групп оздоровительной направленности 11 рассчитано для детей с туберкулезной интоксикацией. Их посещают 174 ребенка. Для часто болеющих детей предусмотрено 15 групп, в которые ходят 522 ребенка.



В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях имеются 26 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые посещают 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.



Всего в 2016 - 2017 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях Ангарского городского округа обучались 108 детей-инвалидов и 614 детей с ограниченными возможностями здоровья, 35 детей с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 3 лет нуждаются в предоставлении места в детском саду.



Как отметила М. Сасина, необходимо отладить и упростить взаимодействие всех структур, задействованных в предоставлении социальных услуг, в которых могут нуждаться родители детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Кроме того, следует совершенствовать работу консультационных пунктов при дошкольных учреждениях и оказывать помощь детям, в том числе не посещающим детский сад.



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2017-07-28 07:54:11