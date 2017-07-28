Сергей Донской проведет заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны Байкала
Москва. Сибирские новости - Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской проведет заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Мероприятие состоится 29 июля в Улан-Удэ. В рамках заседания его участники рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся реализации комплекса мер по повышению экологической безопасности на Байкальской природной территории (БПТ) и озере Байкал.
Одной из ключевых тем заседания станет реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2010 - 2020 годы» за 2016 год и первое полугодие текущего года. Участники МВК также обсудят ход работ по внесению сведений о границах экологических зон БПТ и озера Байкал в Единый государственный реестр недвижимости, реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
«Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопросы об актуализации перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территориях субъектов РФ Байкальского региона», - сообщает пресс-служба министерства.
Участники проанализируют меры по борьбе с лесными пожарами и по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах. В ходе работы МВК будет обсуждаться внедрение федеральной государственной информационной системы «Наша природа» и работе с обращениями граждан.
В заседании МВК примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов, врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, представители минприроды России, минстроя России, Росреестра, главы природоохранных ведомств Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и др.
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2017-07-28 07:55:32