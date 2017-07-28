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Диагностический центр в Братске начнет работать в феврале 2018 года

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Братск. Сибирские новости - Филиал Иркутского консультативно-диагностического центра в Братске начнет работать в феврале 2018 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко во время рабочей поездки по северным территориям региона. Встреча с главными врачами медучреждений Братска проходила в ГБ № 2. На ней присутствовала заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

По словам О. Ярошенко, это первый большой проект по строительству современного диагностического центра в северных широтах. Министр подчеркнул, что все строительные работы ведутся по плану. В декабре этого года планируется завершение стройки. Уже с 1 августа начнутся конкурсные процедуры по поставке медицинского оборудования. На декабрь - январь запланировано лицензирование, обучение и подбор специалистов. В феврале филиал диагностического центра начнет работать. С его открытием у жителей северных территорий Иркутской области появится возможность быстрее проходить высококачественные диагностические исследования. Сегодня пациентам приходится ездить в Иркутск. Братский филиал будет обслуживать жителей всей северной территории области, на которой проживают около 700 тыс. человек.

Министр также побывал на строительной площадке центра, которая расположена на территории Городской больницы № 2 и лично проконтролировал ход работ, сообщает пресс-служба администрации Братска.

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2017-07-28 07:56:55




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