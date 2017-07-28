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Россия будет поставлять Венгрии МС-21
07:58 - Москва. Сибирские новости - Россия намерена принять участие в создании Национального авиаперевозчика …
Диагностический центр в Братске начнет работать в феврале 2018 года
07:56 - Братск. Сибирские новости - Филиал Иркутского консультативно-диагностического центра в Братске начнет …
Сергей Донской проведет заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны Байкала
07:55 - Москва. Сибирские новости - Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской проведет заседание …
Десткие сады АГо в прошлом году посещали более 600 детей-инвалидов
07:54 - Иркутск. Сибирские новости - Качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья обсудили …
Мэр АГО проверил ход строительства школы в 7а микрорайоне
07:52 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр АГО Сергей Петров оценил ход строительства школы в 7а микрорайоне. Вместе …
На станции Батарейная организуют пункт весового контроля для большегрузов
07:50 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутск доставили специальное оборудование, предназначенное для установки …
В Братске выявлено более 100 мест несанкционированного купания
07:48 - Братск. Сибирские новости - В Братске сотрудники полиции выявили боле 100 мест несанкционированного купания. …
Лесопользователей, не обеспечивающих пожарную безопасность арендованных участков, будут наказывать по-новому
07:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области готовятся нормативные документы, которые позволят применять …
Почти 8 тыс. человек нужно расселить в Иркутской области за месяц
07:43 - Иркутск. Сибирские новости - Видеоконференция по вопросам переселения граждан из аварийного жилья прошла …
В Иркутской агломерации ведутся дорожные работы на 26 км участка трассы «Сибирь»
07:40 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter выяснил, что сегодня самыми востребованными специалистами в Иркутске являются представители сфер «Продажи», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Строительство, недвижимость».
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года.
ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске дополнительных услуг, разработанных для активных пользователей мобильного интернета. Новые опции доступны абонентам Tele2 Иркутской области с 25 июля.