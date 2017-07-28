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Россия будет поставлять Венгрии МС-21

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Москва. Сибирские новости - Россия намерена принять участие в создании Национального авиаперевозчика Венгрии - поставить самолеты региональной авиации (Sukhoi Superjet) и в перспективе среднемагистральные самолеты (МС-21), серийное производство которых начнется в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ. В настоящее время Венгрия прорабатывает вопрос об открытии регулярных прямых рейсов в российские города из аэропорта Шармеллек, где недалеко расположены известные термальные курорты республики.

Напомним, производством МС-21 занимается филиал корпорации «Иркут» - Иркутский авиационный завод. Опытный самолет МС-21-300, совершивший первый полет 28 мая, проходит испытания. Ведется обработка информации, полученной в ходе испытаний. После их окончания самолет перелетит в Жуковский на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова для прохождения сертификационных испытаний. В 2018 году к испытательным полетам присоединятся еще три самолета МС-21-300, которые в настоящее время строятся на Иркутском авиазаводе.

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2017-07-28 07:58:06




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