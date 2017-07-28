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Музыкальный фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет в Иркутской области 3-6 августа

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Иркутск. Сибирские новости - Фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет с 3 по 6 августа у озера Байкал, недалеко от д. Мурино, в месте слияния ручья Шанхайка и реки Хара-Мурин. До этого многие годы фестиваль проводился в устье реки Бабха.

На участке земли, площадью 2 га, примыкающем к Байкалу, будет установлена сцена, организована спортивная площадка, здесь же в палаточном городке разместятся участники фестиваля.

Фестивальная программа начнется 3 августа, в четверг, но основными днями программы организаторы называют пятницу и субботу, 4 и 5 августа. 6 августа музыкальное мероприятие закроется гала-концертом с участием лучших исполнителей и коллективов.

Как сообщил медиапродюсер Евгений Гудков, в рамках фестиваля на сцену выйдут 25 коллективов: к группам, уже хорошо известным любителям музыки, присоединяться новички, которые только покоряют сцену. Организаторы фестиваля обратили внимание на то, что фестиваль расширяет границы, ищет новые формы и жанры. Из узкопрофильного рок мероприятия «Байкал-Шаман» трансформируется в фестиваль музыки, туризма и спорта. На сцене перед зрителями фестиваля выступят коллективы, исполняющие рок и хард-рок, хип-хоп и эсид-джаз, фанк и реги, фолк и этно-фьюжн: группа «Семь» из Ангарска, «Живой квартал» из Кабанского района Бурятии, «Сагаан Турлааг» из Тунки, иркутский «Вернисаж», «Чайковский и Трубы Мира», «Правда жизни», «Тишина», «Андеграунд» и многие другие. Нашлось в программе фестиваля место и авторам-исполнителям, что придется по душе любителям акустики, инструментальной музыки.

В ближайшее время программа фестиваля будет размещена организаторами в официальной группе мероприятия во ВК.

Кроме музыкальной части участников фестиваля ожидает обширная спортивная программа. Каждый день среди музыкантов и зрителей будут проводиться турниры по разным видам спорта: волейбол и футбол, армрестлинг и перетягивание каната, легкая атлетика и гиревой спорт.

По традиции мероприятие поддержат клубы исторической реконструкции. Вернутся на площадку фестиваля и байкеры - представители иркутских мотоклубов.

Подготовка к фестивалю идет полным ходом. В Иркутске уже началась продажа билетов: участники фестиваля должны приобрести идентификационные браслеты. За 400 руб. можно купить в магазинах «TUNNEL» и «CALIFORNIA», а также на месте проведения фестиваля.

Обращаясь к будущим гостям фестиваля, его организаторы отметили, что на площадке фестиваля будут строго соблюдаться требования действующего законодательства: категорически запрещается распитие алкогольных напитков, из-за режима ЧС будет строго запрещено разжигание костров, обязательно будут соблюдаться границы водоохраной зоны и требования к поведению участников фестиваля на берегах водоемов. Охрану порядка на фестивале будут обеспечивать его организаторы вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

Для решения проблем с питанием на фестивале будет работать полевая кухня и мобильные кафе-магазины, где можно будет приобрести безалкогольные напитки, также организаторами будет обеспечена централизованная доставка питьевой воды.

Напомним, фестиваль «Байкал-Шаман» является старейшим музыкальным фестивалем в Иркутской области. Он проводится с 2001 года. В разное время его участниками становилось от 2 до 5 тыс. человек.

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2017-07-28 11:57:53




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