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Резидентам ОЭЗ «Ворота Байкала» рекомендовано актуализировать соглашения об их деятельности

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Иркутск. Сибирские новости - На очередном заседании наблюдательного совета особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», созданной в Слюдянском районе Иркутской области, резидентам было рекомендовано актуализировать соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и бизнес-планы. "Необходимость актуализации соглашений связана с завершением работ по проектированию объектов инфраструктуры и подготовке к этапу строительства. Министерством экономического развития Иркутской области будет проведен правовой анализ соглашений на предмет соблюдения резидентами принятых на себя обязательств. Со стороны правительства Иркутской области существует неизменное решение, что особая экономическая зона должна и будет развиваться", - отметил министр экономического развития региона Евгений Орачевский.

На заседании были подведены итоги работ по утверждению перспективного плана развития особой экономической зоны на период до 2027 года и корректировке проекта планировки территории. По информации начальника управления капитального строительства министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Юлии Мерваезовой, проект планировки в полной степени разработан, на все объекты получены положительные заключения государственной экспертизы в строительстве, до конца года планируется получить положительное заключения государственной экологической экспертизы.

Также на заседании были рассмотрены туристические проекты ООО «Скай Байкал», ООО «Байкал Ресорт», ООО «Профистрой». Члены наблюдательного совета дали рекомендации и пожелания по доработке проектов.

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2017-07-28 12:00:05




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