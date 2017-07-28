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В Иркутске пройдет тестовый этап акции «Фасадник»

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Иркутск. Сибирские новости - Общественную акцию «Фасадник» проводит центр содействия комплексному развитию территории АНО «Иркутские кварталы». Тестовый этап начнется 28 июля в 16:00. Участники акции приведут в порядок фасады жилых домов №№ 38 и 40 на улице Грязнова. Об этом сообщил руководитель некоммерческой организации Сергей Маяренков.

Организаторы акции, при участии жителей домов, волонтеров, бизнес-структур, планируют окрасить фасады, заборы и выполнить элементы благоустройства в тридцати домах на территории реализации проекта «Иркутские кварталы». Основные этапы «Фасадника» пройдут 5 - 6 августа и 16 - 17 сентября.

"Важно сделать их внешний вид эстетически привлекательным и комфортным для их жителей, горожан и туристов. Мы приглашаем партнеров, которые могут предоставить краску, кисти, пиломатериал, спецтехнику, гравий, кирпич, а также волонтеров, готовых выполнять работы по облагораживанию фасадов. Для разработки различных идей по благоустройству домов и дворов стала бы незаменимой помощь архитекторов и дизайнеров. Надеемся, что жители домов также не останутся в стороне", - отметил руководитель.

Для регистрации участия в общественной акции «Фасадник» необходимо подать заявку на сайт https://goo.gl/forms/tqrKU1rRS1e2687n1 или irkkvartal.ru в разделе "Новости". Контактный телефон: 65-80-15.

Так же в рамках данной акции 4 августа в 18:30 в торговом центре Шанхай-сити по адресу Байкальская, 8 для всех желающих пройдет лекторий с участием архитекторов и историков «Разговор о городе».

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2017-07-28 12:02:40




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