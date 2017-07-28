Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля
Иркутск. Сибирские новости - Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля. На пресс-конференции во Владивостоке, где в эти дни проходит стратегическая сессия проекта, организаторы сообщили о дате проведения акции и основном новшестве - конкурсе на право стать столицей Тотального диктанта.
"Главным новшеством станет ежегодная смена столицы диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель, - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец. - Всем известно, что штаб-квартирой Тотального диктанта исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции. Осенью мы начнем принимать заявки, далее на сайте totaldict.ru пройдет народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из семи участников, а в феврале в Новосибирском государственном университете пройдет презентация вошедших в него заявок, тогда же будет объявлен победитель. При этом штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему остаются в Новосибирске».
«Иркутск соответствует всем критериям для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на звание столицы Тотального диктанта. Думаю, мы будем подавать заявку на этот конкурс», - сообщила координатор проекта в Иркутске Людмила Добосова.
В ходе стратегической сессии, которая проходит сейчас на базе Дальневосточного федерального университета, филологи из восьми городов проводят круглые столы и семинары, обсуждают особенности текста и проверки работ. Председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва подчеркивает, что такая согласованная работа приносит свои плоды: число отличников растет, как и число тех, кто пишет диктант регулярно, постепенно улучшая свои результаты: «Положение с грамотностью сейчас очень хорошее. Мы видим, что те, кто пишут Тотальный диктант не в первый раз, делает это все успешнее. У нас есть курсы подготовки к диктанту, онлайн-школа Тотального диктанта. Все это способствует тому, что результаты становятся лучше».
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции - фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».
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2017-07-28 12:04:31