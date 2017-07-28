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Замглавы отдела иркутского главка СКР задержан по подозрению в коррупции
12:22 - Москва. Сибирские новости - Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР …
Опыт благоустройства Иркутска обсудили на Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов
12:20 - Иркутск. Сибирские новости - Положительный опыт Иркутска по благоустройству общественных пространств …
Движение по улицам Старокузьмихинская и Борцов Революции в Иркутске будет ограничено
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по асфальтированию проезжей части и восстановлению …
ИГУ улучшил свои позиции в международном рейтинге SIR
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский государственный университет в очередной раз вошел в международный …
Встреча с участниками велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme пройдет 31 июля в Иркутске
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Встреча с участниками самой протяженной шоссейной велогонки Red Bull Trans-Siberian …
Ход работ по строительству центра имени Святителя Иннокентия в поселке Анга Качугского района оценил Сергей Брилка
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в …
Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля. На пресс-конференции во Владивостоке, …
В Иркутске пройдет тестовый этап акции «Фасадник»
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Общественную акцию «Фасадник» проводит центр содействия комплексному …
Резидентам ОЭЗ «Ворота Байкала» рекомендовано актуализировать соглашения об их деятельности
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - На очередном заседании наблюдательного совета особой экономической зоны …
Музыкальный фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет в Иркутской области 3-6 августа
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет с 3 по 6 августа у озера Байкал, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, местами ночью небольшие дожди, днем небольшие и умеренные дожди, грозы.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter выяснил, что сегодня самыми востребованными специалистами в Иркутске являются представители сфер «Продажи», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Строительство, недвижимость».
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года.
ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.