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Ход работ по строительству центра имени Святителя Иннокентия в поселке Анга Качугского района оценил Сергей Брилка

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках парламентского контроля в очередной раз побывал в селе Анга Качугского района, где ведется строительство культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова.

С начала года спикер и депутаты областного парламента уже несколько раз были на данной стройплощадке. На сегодня работы идет полным ходом, ведется ремонт дороги Качуг - Анга, вместе с тем, отмечает С. Брилка, свои коррективы могут внести и погодные условия.

«Правительство региона проделало большую работу. Сейчас стройка находится на критическом отрезке, ведь до завершения всех работ остался месяц. Важно сконцентрироваться, мобилизовать все силы и завершить объекты в срок», - подчеркнул С. Брилка.

Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, пройдут в сентябре 2017 года. Они направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга - Святителя Иннокентия, Апостола Америки и Сибири, Митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.

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2017-07-28 12:07:37




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