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Встреча с участниками велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme пройдет 31 июля в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Встреча с участниками самой протяженной шоссейной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme пройдет 31 июля в Иркутске.

В Иркутске участники проведут свой единственный выходной, после которого вновь вернутся на трассу. Они уже преодолели более половины пути: общая протяженность гонки составляет 9,2 тыс. км.

Встречу проведет глава Федерации Велосипедного Спорта России, советский и российский велогонщик, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Напомним, велогонка стартовала 18 июля 2017 года в Москве. Участники проедут на велосипедах вдоль легендарной Транссибирской магистрали. Самая протяженная велогонка в мире пройдет в 14 этапов от 319 до 1,372 тыс. км длиной.

Среди участников - 10 атлетов из 7 стран с 4 континентов. На старт выйдут лучший из участников Red Bull Trans Siberian Extreme - 2016 Алексей Щебелин, победитель Race Across America - 2016 Пьер Бишофф, участник RBTSE - 2016 Марсело Флорентино Соарес, Адриан О`Салливан, Петер Сандхольт, Микаэль Кнудсен, Аске Сёбю, Егор Ковальчук и - впервые в истории гонки - 2 женщины: Фёрсдей Джервальс-Дубина и Шангрила Рендон.

В Иркутске встреча пройдет в отеле «Северное море» в 15:00.

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2017-07-28 12:13:16




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