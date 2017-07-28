Замглавы отдела иркутского главка СКР задержан по подозрению в коррупции

12:22 - Москва. Сибирские новости - Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР …

Опыт благоустройства Иркутска обсудили на Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов

12:20 - Иркутск. Сибирские новости - Положительный опыт Иркутска по благоустройству общественных пространств …

Движение по улицам Старокузьмихинская и Борцов Революции в Иркутске будет ограничено

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по асфальтированию проезжей части и восстановлению …

ИГУ улучшил свои позиции в международном рейтинге SIR

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский государственный университет в очередной раз вошел в международный …

Встреча с участниками велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme пройдет 31 июля в Иркутске

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Встреча с участниками самой протяженной шоссейной велогонки Red Bull Trans-Siberian …

Ход работ по строительству центра имени Святителя Иннокентия в поселке Анга Качугского района оценил Сергей Брилка

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в …

Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля. На пресс-конференции во Владивостоке, …

В Иркутске пройдет тестовый этап акции «Фасадник»

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Общественную акцию «Фасадник» проводит центр содействия комплексному …

Резидентам ОЭЗ «Ворота Байкала» рекомендовано актуализировать соглашения об их деятельности

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - На очередном заседании наблюдательного совета особой экономической зоны …

Музыкальный фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет в Иркутской области 3-6 августа

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Фестиваль «Байкал-Шаман» пройдет с 3 по 6 августа у озера Байкал, …