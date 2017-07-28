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Движение по улицам Старокузьмихинская и Борцов Революции в Иркутске будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по асфальтированию проезжей части и восстановлению благоустройства будет ограничено движение по улице Старокузьмихинская в районе пересечения с переулком 1-й Кузьмихинский с 29 по 30 июля 2017 года.

В связи с проведением работ по установке водопроводного колодца будет ограничено движение автотранспорта по улице Борцов Революции в районе дома 2А строение 1 с 22:00 29 июля по 06:00 часов 30 июля.

Кроме того, в связи с дополнительными работами на тепловых сетях закрытие движения автотранспорта по улице Карла Либкнехта в районе дома № 1 продлено до 20:00 5 августа 2017 года.

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2017-07-28 12:18:19




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