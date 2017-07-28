Опыт благоустройства Иркутска обсудили на Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов
Иркутск. Сибирские новости - Положительный опыт Иркутска по благоустройству общественных пространств в рамках муниципально-частного партнерства, а также приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» обсудили 27 июля на Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов. С докладом выступила заместитель председатель комитета по градостроительной политике Ольга Иванова.
Мероприятие с участием архитекторов, урбанистов, девелоперов, строителей, инвесторов, брокеров, власти и некоммерческих объединений прошло при поддержке администрации города. В рамках сессии саммита "Развитие городов" состоялось обсуждение возможностей и перспектив системного повышения качества и комфорта городской среды. Участники солидарны во мнении, что объединение сил муниципалитета и бизнеса будут способствовать созданию привлекательной и экономически эффективной городской среды.
О. Иванова отметила, что комплексное развитие городской среды Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города. В 2016 году в рамках муниципально-частного партнерства было благоустроено 42 территории. Кроме этого, в прошлом году областной центр впервые вошел в областную программу «Народные инициативы», в рамках которой удалось благоустроить 15 общественных пространств. В текущем году в администрации разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 году». Ее реализация осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. До конца года планируется благоустроить 13 общественных пространств на общую сумму 227 млн руб.
"Практика прошлого года позволила нам быстро сориентироваться, своевременно подготовить все документы, разработать муниципальную программу и получить финансирование на реализацию проектов. Участие бизнеса и горожан, которые активно поддержали идею привести Иркутск в порядок, сделать его комфортным, удобным для проживания и привлекательным для туристов доказали, что мы двигаемся в правильном направлении. Работа по благоустройству областного центра будет продолжена. Сегодня разрабатывается программа «Формирование комфортной городской среды Иркутска» до 2022 года", - отметила О. Иванова.
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2017-07-28 12:20:11